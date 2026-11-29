Le commandement de la Zone militaire n°5 de Ziguinchor et celui de la région de Cacheu ont achevé samedi une opération de sécurisation des zones frontalières avec la Guinée-Bissau, pour réaffirmer la présence militaire des deux pays dans les localités concernées. Ces patrouilles conjointes se sont déroulées du 25 au 28 novembre.



« Le premier objectif de ces patrouilles était de sécuriser les frontières, donc marquer notre présence pour affirmer notre souveraineté au niveau des frontières, assurer la sécurité des populations, que nous avons le devoir de protéger pour leur permettre de vaquer à leurs occupations », a déclaré le colonel Guèye, lors de la clôture à Kabrousse, dans le département d’Oussouye.



Selon lui, l’opération avait un objectif « purement opérationnel », dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Elle a permis de prendre en charge « tout ce qui est coordination opérationnelle, recherche d’interopérabilité, partage d’informations et de renseignements ». « Pour cette patrouille, nous avons déployé des moyens assez importants. Nous avons utilisé la base navale sud pour ce qui est des moyens maritimes. Pour le volet terrestre, nous avons déployé des unités du secteur 51 qui ont été renforcées par d’autres éléments », a-t-il ajouté.



Les forces déployées ont utilisé un CTM, un chaland de transport d’équipements, ainsi que d’autres embarcations pour la patrouille fluviale. Le secteur 51 est occupé par un bataillon commandé par le lieutenant-colonel Parfait Ounvénou, épaulé par une section du Bat Para du 5e bataillon.



Les unités terrestres comprenaient un peloton de la Légion de gendarmerie sud de Ziguinchor, des éléments des Eaux et Forêts, de la Douane et de la Police. Les patrouilles ont mené les forces dans des zones comme Boujadjete, Tegniate et Djirack.