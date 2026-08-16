​Gamou 2026 : la mairie de Tivaouane durcit le contrôle du commerce ambulant pour prévenir les accidents

À l’approche du Gamou, la mairie de Tivaouane renforce son dispositif pour mieux encadrer l’affluence et sécuriser la ville. Parmi les principales mesures annoncées par le maire Demba Diop Sy figure la libération des grands axes routiers, avec un contrôle renforcé du commerce ambulant et des occupations anarchiques.



L’objectif est de faciliter la circulation et surtout de réduire les risques d’accidents liés aux embouteillages et aux dérapages de véhicules, particulièrement fréquents lors de la forte affluence du Gamou. Les chauffeurs sont également invités à respecter strictement le Code de la route, à éviter la surcharge et à faire preuve de prudence.



La mairie entend aussi renforcer le contrôle autour des mosquées. Ce périmètre, encadré par une délibération municipale, fera l’objet d’une surveillance particulière afin d’empêcher les occupations irrégulières et les comportements jugés incompatibles avec le caractère sacré des lieux.



Au-delà des préparatifs du Gamou, Demba Diop Sy a présenté plusieurs projets destinés à renforcer les services et les infrastructures de la commune. La municipalité développe notamment des partenariats avec Philadelphie, aux États-Unis, et avec la région italienne de Reggio, qui prévoit la mise à disposition de matériel médical et d’ambulances.



La mairie annonce également un programme d’autonomisation économique des femmes, avec l’accompagnement de leurs initiatives et l’appui d’experts de la diaspora. Les partenariats portent aussi sur l’énergie solaire, les forages, l’éducation, l’aménagement urbain ainsi que l’accompagnement des écoles et des daaras modèles.



Dans le domaine religieux, la commune lancera le 22 août la première édition du « Prix Seydi Hadj Malick », une compétition de récitation du Coran destinée aux élèves des daaras de Tivaouane. L’initiative vise à valoriser l’enseignement religieux et à encourager l’excellence.



Enfin, le maire a rappelé l’implication de la municipalité dans les démarches ayant contribué à la réalisation du nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, dont la mise en service progressive a débuté cette semaine.



D’après l’APS, à travers ces différentes actions, la mairie veut ainsi profiter de la période du Gamou pour renforcer la sécurité et l’organisation de Tivaouane, tout en poursuivant ses projets de développement local.