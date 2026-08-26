​Gamou à Ngocky (Kolda) : le leader national du parti EPS plaide pour la modernisation de l’agriculture

Mamadou Salif Sow, leader national du parti Ensemble pour le Sénégal (EPS) et maire de Dialambéré, a lancé un plaidoyer en faveur de la modernisation de l’agriculture dans le Fouladou. L’objectif, selon lui, est de permettre aux producteurs de la région de Kolda de cultiver et de produire en toutes saisons.



Le maire de Dialambéré s’exprimait en marge de la célébration du Gamou, dans la nuit du mardi au mercredi 26 août, à Ngocky, son village natal situé dans le département de Kolda.



À cette occasion, l’ancien directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a directement interpellé le président de la République sur la nécessité d’un accompagnement accru des agriculteurs de Kolda.



Mamadou Salif Sow estime que la région dispose d’importantes potentialités agricoles, avec des milliers d’hectares de terres arables qui, selon lui, pourraient davantage contribuer au développement économique local et national.



« Si les producteurs sont accompagnés et encadrés, la productivité va augmenter et cela permettra d’accélérer l’accession du Sénégal à la souveraineté alimentaire tant recherchée par les plus hautes autorités », a-t-il indiqué.



Pour le leader d’Ensemble pour le Sénégal, la modernisation du secteur agricole passe notamment par un meilleur encadrement des producteurs et un accompagnement conséquent leur permettant de produire au-delà de la saison des pluies.



À travers ce plaidoyer formulé depuis son village natal de Ngocky, Mamadou Salif Sow appelle ainsi à une valorisation plus importante du potentiel agricole du Fouladou, dans un contexte où la souveraineté alimentaire figure parmi les grandes priorités affichées par les autorités sénégalaises.