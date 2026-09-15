​Gandiaye : 1 000 participants attendus à la deuxième édition des « Vacances Coaching »

La deuxième édition des « Vacances Coaching » a été lancée dans la commune de Gandiaye, dans la région de Kaolack, à l’initiative de Matar Ndao, directeur général de l’ANEC. Cette session de formation, prévue pour durer un mois, vise à renforcer les compétences de 1 000 femmes, jeunes et cadres à travers dix modules, dont la transformation des fruits et légumes, l’aviculture et l’intelligence artificielle.



L’objectif de cette initiative est de favoriser l’autonomie des populations locales et de contribuer au développement économique de la commune. Plusieurs formateurs seront mobilisés pendant toute la durée de la session pour accompagner les participants.



Dix modules de formation



Selon Matar Ndao, interrogé par iRadio, cette deuxième édition propose des formations diversifiées adaptées aux besoins des différentes catégories de participants.



Les femmes bénéficieront notamment de modules axés sur les techniques de revalorisation et la transformation des fruits et légumes. Les jeunes et les éleveurs pourront, quant à eux, s’initier à l’aviculture. Des formations en informatique et en intelligence artificielle sont également prévues, en plus des modules consacrés au développement personnel et à la confiance en soi.



Des inscriptions déjà importantes



La plateforme d’inscription a enregistré près de 1 000 participants, selon le directeur général de l’ANEC. Parmi eux, environ 300 femmes, plus de 460 jeunes et près de 150 cadres, dont des enseignants, ont déjà manifesté leur intérêt pour cette formation.



Matar Ndao a souligné la mobilisation de plusieurs formateurs chargés d’accompagner les bénéficiaires durant le mois de formation à Gandiaye. L’initiative entend ainsi contribuer au renforcement des capacités locales et à l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour les populations.