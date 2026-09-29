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​Garçon tué à Louga : le présumé meurtrier de S.F. Guèye passe aux aveux et revient sur les circonstances du drame



​Garçon tué à Louga : le présumé meurtrier de S.F. Guèye passe aux aveux et revient sur les circonstances du drame
O. Souaré, un jeune Guinéen de 12 ans domicilié à Montagne Nord à Louga (nord), présumé meurtrier du jeune S.F. Guèye (11 ans),  est passé aux aveux. Face aux enquêteurs, il aurait reconnu avoir  poignardé son ami avec un couteau « acheté dans une boutique à 100 FCFA », selon les révélations de Libération, qui précise que les premiers éléments de l’enquête font apparaître une préméditation.

Le mis en cause aurait par ailleurs expliqué avoir eu une altercation, vendredi 25 septembre 2026, vers 20 heures, avec un groupe de jeunes dont faisait partie la victime. Il aurait aussi affirmé avoir appelé son oncle, après quoi le groupe aurait pris la fuite.
 
Toujours selon lui, c’est dans la soirée du 27 septembre 2026, quand il a aperçu à nouveau les mêmes jeunes, qu’il se serait muni d’un couteau. Par la suite, il aurait alors surpris S.F. Guèye et lui aurait porté le coup mortel, avant de prendre la fuite et de se réfugier à son domicile.
 
Le procureur a été avisé et l’enquête se poursuit.
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Fatime Gueye

Mardi 29 Septembre 2026 - 11:04


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