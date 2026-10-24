​Gastronomie : Le Ceebu jën et les saveurs du Sénégal décrochent leur première étoile Michelin aux États-Unis

Le restaurant Dakar NOLA, établi à La Nouvelle-Orléans et dirigé par le chef d'origine sénégalaise Serigne Mbaye, vient de décrocher sa toute première étoile au « Guide MICHELIN ».



Il figure parmi les trois seuls établissements de l'ensemble du Sud des États-Unis à avoir obtenu une nouvelle étoile cette année.



Célébré pour son menu dégustation qui marie la richesse de la cuisine sénégalaise aux produits de la Louisiane, le restaurant met à l'honneur des spécialités comme le Thiéboudienne (riz jollof), le crabe du Golfe aux haricots noir ou encore la soupe de crevettes et la sauce aux gombos.



Les inspecteurs anonymes du célèbre guide gastronomique ont particulièrement loué la maîtrise et la singularité de l'établissement, soulignant dans leur rapport qu'« original et exceptionnel, le restaurant offre une expérience hors du commun ».



Cette consécration vient s'ajouter au prestigieux prix James Beard du meilleur chef du Sud remporté plus tôt cette année par Serigne Mbaye.



Réagissant lors de la cérémonie de remise des prix à Nashville, le chef a exprimé la philosophie qui anime sa cuisine : « La cuisine est un langage pour moi, c'est ma façon de communiquer avec le monde. Nous cuisinons pour nourrir le monde, c'est la raison pour laquelle nous le faisons. »



Cette distinction revêt une portée qui dépasse les frontières de la gastronomie. Pour le Sénégal et sa diaspora, ce succès illustre avec éclat le rayonnement international de la gastronomie sénégalaise et la transmission vivante de son patrimoine culturel à travers le monde.