Le Groupe Sahara a annoncé la mise en service au Japon du « MT Asharami Geneva », un nouveau navire gazier pressurisé d’une capacité de 7 500 mètres cubes construit à Hiroshima.



Développé par WAGL Energy Limited, la coentreprise formée par la société nationale nigériane NNPC Limited et le Groupe Sahara, ce bâtiment vise à renforcer les capacités de transport maritime et l'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur le continent.



Cette acquisition s'inscrit dans une vaste offensive d'investissements menée par le conglomérat énergétique en 2026 à travers plusieurs marchés clés, dont le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tanzanie.



Les dirigeants du Groupe Sahara soulignent l'impact social et écologique direct de cette flotte sur le quotidien des populations locales. « Le MT Asharami Geneva transportera du GPL pour des millions de familles africaines, ce qui signifie une cuisson plus propre, moins de bois de chauffage, moins de kérosène, moins de fumée et un environnement bien meilleur », a affirmé Ade Odunsi, directeur exécutif du Groupe Sahara.