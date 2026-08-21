​Genève: le Madd de Casamance décroche son certificat d’enregistrement international auprès de l'OMPI

Le madd de Casamance franchit une nouvelle étape dans sa reconnaissance internationale. Le fruit emblématique du sud du Sénégal a obtenu, le 20 août 2026 à Genève, son certificat d’enregistrement international auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).



L’annonce a été faite par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le madd de Casamance et le poivre de Penja du Cameroun sont désormais inscrits dans le cadre du Système de Lisbonne, consacré à la protection et à l’enregistrement international des indications géographiques.



Cette reconnaissance fait des deux produits les premières indications géographiques de l’espace OAPI à être inscrites dans ce système international.



Pour l’OAPI, cette inscription dépasse le seul cadre institutionnel. Elle constitue une reconnaissance du travail et du savoir-faire de milliers de producteurs qui œuvrent à préserver l’authenticité et la qualité de ces produits issus des terroirs africains.



L’organisation souligne également que cette consécration est l’aboutissement de près de vingt années d’engagement, de coopération et de travail visant à mieux valoriser les richesses locales sur les marchés internationaux.



À travers cette reconnaissance, l’OAPI entend également mettre en avant le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement économique des producteurs africains. Elle considère cette avancée comme un moyen de renforcer la création de valeur et le rayonnement international des productions issues des terroirs.



Le madd, connu scientifiquement sous le nom de Saba senegalensis, est particulièrement présent en Casamance. Sa reconnaissance dans le cadre du Système de Lisbonne ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la valorisation et la protection de ce produit emblématique du Sénégal.



L’OAPI a salué cette étape historique et adressé ses félicitations aux producteurs engagés dans la préservation et la promotion du madd de Casamance.