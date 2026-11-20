La porte-parole de la présidence birmane, Khaing Khaing Soe, a jugé «injuste» la décision de la Cour internationale de justice reconnaissant le génocide des Rohingyas, en soulignant qu’il n’avait pas été adopté à l’unanimité (9 voix contre 6).



La CIJ a ordonné le retour sécurisé des déplacés, des enquêtes et des sanctions contre les responsables, ainsi que des indemnisations.