Lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Nice (3-2) ce samedi soir, la rencontre a pris un tournant dramatique en fin de première période avec la sortie sur blessure de Désiré Doué, touché au genou droit sans contact avant d'être remplacé à la 44e minute et évacué en larmes.



Selon la presse française, une rupture des ligaments croisés est évoquée autour du club, et une IRM est prévue ce dimanche pour fixer un diagnostic précis.



Au micro de Ligue 1+, l'entraîneur parisien a tenu à alerter sur la gravité de la situation tout en appelant à la retenue : « Il faut attendre les tests de demain, mais c’est une blessure grave », a confié Luis Enrique, ajoutant : « Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort. »



En zone mixte, Lucas Hernandez, déjà confronté à deux ruptures des ligaments croisés au cours de sa carrière, a également réagi à la vive douleur de son coéquipier : « Je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain. » D'après la presse française, cette alerte intervient alors que le secteur offensif du PSG doit déjà faire face à l'absence récente de Khvicha Kvaratskhelia.