​Gestion de l’eau : un grand chantier de réhabilitation lancé au Lac de Guiers par l'OLAC

L’Office des lacs et cours d’eau (OLAC) a annoncé le lancement prochain de travaux de réhabilitation d'infrastructures hydrauliques clés dans le nord du Sénégal, notamment à Richard-Toll, selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Ce chantier a réuni les parties prenantes et les partenaires lors d'une rencontre technique récemment présidée par Diarra Sow, directrice générale de l’OLAC.



Les interventions ont ciblé en priorité l’endiguement du Lac de Guiers dans la zone de Pakh, ainsi que les installations de la Compagnie sucrière sénégalaise et de Bountou Path. Financés par la Banque mondiale via le Projet intégré de sécurité de l’eau et de l’assainissement (PISEA), ces aménagements ont visé une protection accrue du Lac de Guiers et une augmentation de ses capacités de stockage.



Diarra Sow a souligné dans l'APS que ces travaux ont représenté « une avancée vers la mise en œuvre du programme Grand transfert d’eau (GTE) et de l’Initiative des Autoroutes de l’eau », en affirmant la volonté des autorités d’« assurer une disponibilité durable de la ressource hydrique ».