​Global Peace Index 2026 : la Gambie et le Sénégal en tête, le Sahel sous tension

L’Afrique de l'Ouest et la zone sahélienne présentent des contrastes marqués en matière de sécurité et de stabilité institutionnelle, Selon le rapport du Global Peace Index (GPI) 2026.



Alors que des nations saluées pour leur résilience se distinguent en tête du classement régional à l'instar de « la Gambie (56e avec un score de 1,837), la Sierra Leone (74e), le Sénégal (75e) et le Ghana (76e) », d'autres affichent des positions beaucoup plus préoccupantes.



Le rapport met en lumière l'impact dévastateur des violences extrémistes et terroristes qui continuent d'affecter lourdement l'espace sahélien. Selon la source, « le Sahel a enregistré certains des bilans de mortalité les plus élevés au monde, avec plus de 9 000 décès recensés par l'ONU lors d'incidents de sécurité à travers le Burkina Faso (149e), le Mali (154e) et le Niger (146e) » au cours de l'année 2025.



Face à cette instabilité chronique, l'étude souligne que « des pays de la région comme le Niger figurent parmi ceux fortement impliqués dans des formes de conflits externes (le plus souvent à travers un appui gouvernemental face à des groupes armés ou terroristes internes) ».



Le rapport insiste sur le fait que la région subit des pressions systémiques profondes touchant l'ensemble de ses indicateurs de paix. Il indique que « les facteurs de détérioration observés dans le Sahel diffèrent sensiblement d'autres zones du globe, combinant des crises de gouvernance, des déplacements de populations et une vulnérabilité accrue face aux réseaux armés transfrontaliers ».

