​Golf Sud : une aide-ménagère ébouillantée, son employeuse placée en garde à vue

Le Commissariat d’arrondissement de Golf Sud (banlieue dakaroise) a procédé, le 7 août 2026, à l’interpellation d’un individu pour « blessures volontaires et mise en danger de la vie d’autrui ».



D’après un communiqué de la police publié ce lundi, le jour du drame, c’est aux environs de 14 heures que les services de police ont été informés qu’une jeune fille, employée comme aide-ménagère, venait d’être victime de graves violences au domicile de son employeuse, sis à l’Unité 03 des Parcelles Assainies.



Selon les premiers éléments, la victime aurait été ébouillantée à la suite d’une altercation avec la mise en cause, dont les circonstances exactes restent à déterminer par l’enquête.



Alertés par la situation, des riverains ont promptement acheminé la victime au poste de santé de l’Unité 04 des Parcelles Assainies afin de lui prodiguer les premiers soins d'urgence. Face à la gravité de ses brûlures et de son état de santé, les éléments du commissariat ont requis l'intervention des sapeurs-pompiers pour procéder à son évacuation sanitaire vers l’Hôpital Principal de Dakar.



Interpellée dans le cadre de cette affaire, la mise en cause a été placée en garde à vue. L'enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.