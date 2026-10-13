​Gossas : 33 % de la zone reste à électrifier

Le département de Gossas, dans la région de Fatick (ouest), accuse un retard en matière d’accès à l’électricité, avec un taux d’électrification estimé à 67 %. L’État ambitionne de renforcer la couverture électrique dans les départements de Fatick, Foundiougne et Gossas d’ici à 2029, dans le cadre d’un programme national visant 6 471 localités pour un coût global de 396 milliards de F CFA.



« Gossas est un peu en rade, avec un taux d’électrification qui tourne autour de 67%. Notre objectif est clair : aider Fatick, Foundiougne et Gossas à avoir accès globalement dans leur territoire, de manière beaucoup plus large, à l’électricité d’ici 2029 », a déclaré Serigne Fallou Diouf, ingénieur à l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), le 12 octobre 2026, lors d’un forum communautaire consacré à une transition énergétique juste.



À l’échelle nationale, le programme prévoit l’électrification de 6 471 localités à l’horizon 2029, pour un investissement de 396 milliards de F CFA. Selon Serigne Fallou Diouf, les ministres chargés de l’Énergie et du Pétrole, ainsi que des Finances, ont récemment obtenu l’engagement de certains bailleurs pour accompagner la réalisation de cet objectif.



Selon l’APS, le programme d’investissements publics prévoit également la solarisation de 2 000 forages parmi les 34 projets validés, afin de soutenir notamment les activités agricoles.