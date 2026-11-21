La deuxième édition de l'Indice mondial sur l'IA responsable (GIRAI 2026), révèle un paysage contrasté pour la gouvernance de l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest.



Dans ce classement portant sur 135 pays et juridictions (données collectées du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2025), le Ghana obtient un score global de 38,43 (56e rang), suivi de près par le Bénin à 37,01 (59e rang), la Côte d'Ivoire à 35,18 (64e rang) et le Sénégal à 31,22 (74e rang), dans une région africaine dont la moyenne s'établit à 21,79.



Si ces quatre pays affichent des performances supérieures à la moyenne continentale, ils restent confrontés au défi global de transformer leurs engagements en protections concrètes, alors que « les preuves de mise en œuvre n'existent que dans 55 % des cas où des cadres sont actifs, et tombent à 45 % dans les pays du Sud global ».



Les données de l'indice mettent en lumière des profils distincts selon les dimensions et les piliers évalués. Le Ghana (38,43) tire notamment sa dynamique d'un score de 49,86 dans la dimension Utilisation de l'IA dans le service public et de 47,87 en Éthique et durabilité, tandis que le Bénin (37,01) figure parmi les 12 pays du sud présentant des initiatives gouvernementales de mise en œuvre liées aux Protections du travail. La Côte d'Ivoire (35,18) se distingue sur Inclusion et diversité (39,33) et fait partie des pays ayant récemment adopté un cadre couvrant la Sûreté et la sécurité depuis la première édition.



Le Sénégal (31,22), de son côté, enregistre 46,2 dans la dimension Utilisation de l'IA dans le service public et 43,28 en Travail et compétences, mais affiche des scores plus faibles en Inclusion et diversité (15,85) et Éthique et durabilité (19,74).



Au-delà des chiffres nationaux, le rapport souligne que la gouvernance mondiale de l'IA demeure marquée par une forte dépendance aux instruments non contraignants et par un déséquilibre entre l'affichage des principes et la réalité des recours.



Comme le résume le rapport au sujet de cette transition : « la gouvernance de l'IA responsable ne peut pas rester un ensemble d'engagements politiques. Elle doit être intégrée dans les institutions et les systèmes qui déterminent comment l'IA est acquise, déployée, surveillée, contestée et corrigée ». Dans le même esprit, le document rappelle que « sans une telle fondation, l'interopérabilité peut servir les marchés avant de protéger les personnes ».



Pour passer des déclarations aux protections effectives, les auteurs du GIRAI 2026 formulent dix priorités pour la prochaine phase de gouvernance, appelant notamment à « exiger un niveau d'exigence supérieur pour l'IA du secteur public », à « construire des institutions autant que des cadres », à « établir des socles contraignants dans les domaines à haut risque » et à « placer le recours et la réparation au cœur de l'IA responsable ».



Le rapport recommande également d'« intégrer les préjudices liés au travail et à l'environnement », de « financer des capacités et une production de savoirs indépendantes dans l'intérêt public », de « créer les conditions d'une participation véritablement significative », de « construire une convergence mondiale autour des droits, pas seulement des systèmes », de « traiter le suivi et les preuves comme une infrastructure de gouvernance » et de « faire progresser la coopération Sud-Sud sur la gouvernance de l'IA ».