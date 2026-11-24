Interpellée par le commissariat de Grand-Dakar, Awa Sy, 29 ans, se présentant comme ménagère et domiciliée à Zone A, a été déférée au parquet de Dakar hier lundi pour « extorsion de fonds ».



Selon la plainte de M. Traoré, commerçant de 25 ans domicilié à Grand-Dakar, la mise en cause, qu’il connaît, s’était présentée dans son commerce pour solliciter une aide financière destinée à son transport vers les Parcelles Assainies. Il lui avait alors remis 1 000 FCFA.



Deux jours plus tard, elle serait revenue lui réclamer de l’argent. Face à son refus, elle se serait présentée une nouvelle fois le soir, avant de se déshabiller et de menacer de l’accuser de tentative de viol. Pris de panique et voulant éviter un scandale, le commerçant lui aurait remis 20 000 FCFA. Au fil des jours, les sommes versées auraient atteint 100 000 FCFA.



Finalement, M. Traoré a décidé de porter plainte. Entendue par les enquêteurs, Awa Sy aurait partiellement reconnu les faits. Un témoin aurait, pour sa part, confirmé l’intégralité des déclarations du commerçant.