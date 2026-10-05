​Grand-Yoff : un adolescent de 14 ans agressé après une accusation de vol

Un adolescent de 14 ans a été grièvement blessé à Grand-Yoff après avoir été accusé du vol d’un téléphone. Selon Libération, les faits se sont produits le 3 octobre vers 19 h 30, alors que le garçon se rendait dans une gargote.
Pris à partie par quatre jeunes malgré ses dénégations, il aurait reçu un coup de machette à la tête et subi des coups ayant entraîné des fractures à la jambe droite et au bras gauche. Évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye, la victime souffre également d’une fracture crânienne et d’une perte de mobilité de certains membres.
Deux suspects, présentés comme des ferrailleurs de 23 ans, ont été interpellés par la police de Grand-Yoff. Les deux autres ont pris la fuite. Placés en garde à vue pour tentative de meurtre, les suspects auraient reconnu leur participation à l’agression. L’enquête se poursuit pour retrouver les autres mis en cause.
Pris à partie par quatre jeunes malgré ses dénégations, il aurait reçu un coup de machette à la tête et subi des coups ayant entraîné des fractures à la jambe droite et au bras gauche. Évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye, la victime souffre également d’une fracture crânienne et d’une perte de mobilité de certains membres.
Deux suspects, présentés comme des ferrailleurs de 23 ans, ont été interpellés par la police de Grand-Yoff. Les deux autres ont pris la fuite. Placés en garde à vue pour tentative de meurtre, les suspects auraient reconnu leur participation à l’agression. L’enquête se poursuit pour retrouver les autres mis en cause.
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