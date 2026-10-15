​Grand-Yoff : un marabout accusé de viol présumé sur sa belle-fille de 14 ans

Un homme dénommé B.Diallo s'est présenté au commissariat de Grand-Yoff le 13 octobre 2026 pour signaler le viol de sa nièce A.D âgée de 14 ans domiciliée à Boune. L'auteur présumé serait le beau-père de la victime, Mamadou Ndiaye âgé de 27 ans se disant marabout.



D'après Libération, les faits remontent au 12 octobre dernier. Ce jour-là, la mère aurait été envoyée par son époux dans son village à Fatick, laissant sa fille seule à la maison avec son beau-père. L'homme aurait appelé la fille dans sa chambre avant de la violer en utilisant du beurre de karité comme lubrifiant. Pour tenter de lui faire garder le silence, il lui aurait remis la somme de 2000 Fcfa.



Après les faits, la jeune fille se serait confiée à sa tante avant d'être conduite au district sanitaire de Keur Massar où les premiers examens ont été effectués. Informés de l'affaire et de l'intention du mis en cause de prendre la fuite, des habitants du quartier, indignés, auraient voulu se faire justice en s'attaquant à lui.



Interrogé sur procès-verbal, Mamadou Ndiaye a nié en bloc les faits, soutenant qu'il n'a pas touché la victime. Il a été placé en garde à vue pour viol et le parquet en a été informé. Une enquête est ouverte et se poursuit.