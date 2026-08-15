​Grand-Yoff : un réseau d’agresseurs à moto démantelé par le commissariat d’arrondissement

Les hommes du Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff ont mis fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs qui semait la terreur à bord de deux-roues. Le 14 août 2026, une opération ciblée a mené à l'interpellation de trois individus, dont une femme, poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence avec usage de motos, complicité et recel.



Avertis par un renseignement faisant état de vols à l'arraché commis par des individus à moto, les limiers se sont immédiatement déployés sur le terrain. Leurs recherches les ont conduits au quartier Léona, devant une maison abandonnée, où ils ont découvert trois motocyclettes immobilisées : une Piaggio Beverly et deux Honda SH.



À la vue des policiers, trois suspects présents sur les lieux ont tenté de prendre la fuite avant d'être rapidement rattrapés et maîtrisés. La fouille corporelle de la femme du groupe a permis la découverte de trois téléphones portables d'origine suspecte, immédiatement placés sous scellés.



L'affaire s'est accélérée lors du transfert des mis en cause vers le commissariat. En chemin, la patrouille a croisé un agent de sécurité qui venait d'être agressé par un binôme à moto. Invité à examiner les objets saisis, ce dernier a reconnu sans hésitation son iPhone 11 Pro et a formellement désigné deux des suspects comme étant ses agresseurs. Interrogée, la dame a prétendu avoir rencontré ses deux acolytes à Léona et affirmé qu'ils lui avaient simplement confié les téléphones.



Parallèlement, un homme s'est présenté aux services de police pour signaler le vol de sa moto Beverly, dérobée à son domicile à Castors dans la nuit du 12 au 13 août. Sur place, il a formellement identifié son engin parmi les deux-roues retrouvés devant la maison abandonnée.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit afin d'identifier les propriétaires des deux autres motocyclettes et de déterminer l'implication du groupe dans d'autres agressions similaires dans la capitale.