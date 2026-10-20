​Grève de 72 heures : les centrales syndicales maintiennent leur plan d’action

Les centrales syndicales sénégalaises maintiennent leur mot d’ordre de grève de 72 heures, prévu les 21, 22 et 23 octobre. Leur secrétaire général, Cheikh Diop, a réaffirmé l’absence de recul sur ce mouvement, accusant l’État d’avoir fragilisé les acquis sociaux des travailleurs. Invité de la RFM, ce mardi, il a écarté toute possibilité de désamorcer la grève à la dernière minute, estimant que les préavis déposés et les démarches engagées depuis plusieurs semaines auraient dû permettre d’ouvrir des négociations plus tôt.



En prélude à cette mobilisation, les centrales syndicales ont mené, depuis plus d’un mois, une tournée de sensibilisation à travers le pays. Elles ont également échangé avec plusieurs secteurs jugés sensibles, notamment l’aéroport, l’énergie, le pétrole et le gaz, ainsi qu’avec les enseignants et les transporteurs. Selon Cheikh Diop, ces démarches visaient à informer les travailleurs et à préparer une large mobilisation autour du mouvement.



Une marche est prévue ce mardi 20 octobre 2026 à partir de 15 heures, avec un départ de l’École normale supérieure et une arrivée au rond-point GDO, selon les indications communiquées par le responsable syndical. Cette manifestation doit précéder le déclenchement de la grève dès le mercredi 21 octobre.



À travers cette mobilisation, les centrales syndicales entendent ainsi maintenir la pression sur l’État pour défendre les acquis sociaux des travailleurs. Cheikh Diop affirme que le mouvement syndical ira au bout de son plan d’action, après les différentes activités de sensibilisation et les rencontres organisées avec les secteurs concernés.