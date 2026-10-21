​Grève du FSDT : les militaires et les gendarmes mobilisés pour assurer la continuité du transport public

Face au maintien de la grève générale de 72 heures du Front syndical pour la défense du travail (FSDT), du 21 au 23 octobre, l’État mobilise les militaires et les gendarmes pour assurer la continuité de certains services de transport. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mamadou Lamine Dianté, a salué leur contribution, ainsi que celle de Dakar Dem Dikk et d’autres sociétés de transport, notamment pour les déplacements interurbains, la circulation des bus à Dakar et les activités à l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).



« L’État aussi a des droits. Il y a des droits. Malheureusement, il y a des secteurs avec lesquels, depuis deux ou trois jours, nous discutons, mais nous constatons qu’en réalité, ils prennent des mesures pour ne pas bloquer ce service (…) Nous en profitons pour remercier beaucoup ceux dont on ne parle pas souvent, qui s’occupent de la grande masse. Vraiment, ils nous ont aidés, avec les sociétés, à pouvoir faire ce travail », a-t-il déclaré sur la Tfm.



Mamadou Lamine Dianté a, par ailleurs, insisté sur l’importance des Jeux olympiques de la jeunesse, que le Sénégal s’apprête à accueillir pour la première fois sur le continent africain. « Cette affaire, c’est la nôtre, celle des Sénégalais. On peut même dire que c’est l’affaire de l’Afrique, parce que, pour la première fois en Afrique, nous accueillons les JOJ. Le Sénégal doit organiser cela et fait face au monde », a-t-il affirmé.



Selon lui, cet événement international exige une mobilisation collective avant, pendant et après les compétitions. Il a appelé à tenir compte de la sensibilité de la période et des enjeux liés à l’image du Sénégal sur la scène internationale. « Depuis plus de trois mois, l’esprit et les pensées du monde entier sont braqués sur le Sénégal. Nous devons donc ajuster nos mesures », a-t-il indiqué.



Le ministre a ainsi appelé à accompagner les personnes qui arrivent au Sénégal comme celles qui doivent en repartir.