Face à la fronde sociale qui secoue le Groupe Futurs Médias (GFM), le Conseil d’administration a réagi par une note annonçant une « contribution personnelle de soutien » de son président, accordée « à titre exceptionnel et pour la dernière fois ».



L’instance dirigeante somme parallèlement la Direction générale d’accélérer le plan de restructuration afin d’atteindre un équilibre financier sous trois mois, réclamant dans ce même délai un rapport exhaustif sur les ressources humaines.



Cette mise au point intervient au lendemain d'une vive mobilisation des travailleurs, rassemblés le lundi 16 novembre 2026 devant le siège de l'entreprise, brassards rouges au bras. Rejetant en bloc la proposition initiale de la direction d'apurer les dettes d'ici à mars 2027, la base a exigé le règlement immédiat de cinq mois d'arriérés de salaires.



Portées par la section locale du SYNPICS, les revendications dénoncent également la paralysie de l'Institution de prévoyance maladie (IPM), malgré le maintien des prélèvements sur salaires, ainsi que l'obsolescence de l'outil de travail.