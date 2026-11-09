​Guinée : 1 263 personnes interpellées dans le cadre de la lutte contre l'exploitation anarchique de l'or

Les autorités guinéennes ont interpellé 1 263 personnes de sept nationalités dans le cadre de leur campagne de sécurisation des zones aurifères dans la région de Siguiri. Les personnes arrêtées, qualifiées de "récalcitrants", sont de nationalités guinéenne, burkinabè, malienne, togolaise, nigérienne, ivoirienne et ghanéenne.



Selon un communiqué conjoint des ministères de la Défense nationale et de la Sécurité et de la Protection civile, les personnes arrêtées ont été conduites à Conakry pour les besoins de la procédure judiciaire et sont auditionnées par les officiers de police judiciaire de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. Les intéressés seront déférés devant les juridictions compétentes à l'issue de cette étape.



Les autorités guinéennes promettent "le respect de la dignité et des droits" des personnes interpellées durant toute la procédure. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour mettre un terme à l'exploitation aurifère anarchique dans la région de Siguiri, frontalière du Mali.