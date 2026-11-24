La Guinée-Bissau amorce un tournant dans le développement de ses infrastructures avec la modernisation de l’axe routier Safim-Mpack, long de 115 kilomètres.



Reliant la région de Bissau à la frontière sénégalaise, cette route N2 constitue « la seule route goudronnée reliant la Guinée-Bissau aux marchés extérieurs » et s’intègre aux grands corridors transafricains Dakar-Lagos et Praia-Dakar-Abidjan. Lancés en mai 2025, les travaux principaux s’étaleront du premier trimestre 2026 au quatrième trimestre 2028 grâce à un appui européen de 142,4 millions d’euros incluant un prêt de la Banque européenne d’investissement qui signe son retour dans le pays « après trente ans d'absence » ainsi qu'un financement parallèle de 85 millions de dollars de la Banque mondiale pour la connectivité dans le nord du pays.



Pour les économies ouest-africaines, l'enjeu de ce chantier dépasse la simple réhabilitation du bitume, puisqu'il s'articule avec le tronçon sénégalais Mpack-Ziguinchor-Senoba pour fluidifier le commerce transfrontalier. Les autorités bissau-guinéennes anticipent que cette modernisation permettra de « réduire de moitié au moins le temps de trajet vers la frontière », tout en renforçant la sécurité routière et la résilience climatique des ouvrages.



Au-delà du transit, cet investissement répond à une urgence économique pour le secteur agricole, moteur de la croissance nationale estimée à 4,9 % en 2026. Alors que la noix de cajou génère plus de 90 % des recettes d'exportation, les défaillances logistiques pèsent lourdement sur la compétitivité : elles absorbent actuellement 34 % du prix à l'exportation de l'anacarde (soit 0,55 dollar par kilogramme) et 42 % du prix de détail du riz.



D'après une étude de la Banque mondiale citée par Spherical Insights, l'amélioration conjointe des routes, du stockage, des infrastructures portuaires et des procédures douanières numériques « pourrait générer près de 30 millions de dollars américains par an pour l'ensemble des filières riz et noix de cajou », tout en limitant des pertes après récolte qui atteignent aujourd'hui jusqu'à 30 %.



Pour les opérateurs économiques de la sous-région, ce programme ouvre d'importantes perspectives d'affaires d'ici à l'horizon 2029, notamment dans le transport de fret, la gestion d'entrepôts ruraux, la transformation locale des produits agricoles et la logistique numérique. Comme le résume Spherical Insights, « au-delà de la simple construction de routes, les principaux avantages résident dans une meilleure connectivité, qui peut faciliter le stockage, la transformation, le transport de marchandises et le commerce numérique ».



Selon une analyse du cabinet Spherical Insight, la réussite de ce pari dépendra désormais de la capacité des acteurs publics et privés à synchroniser leurs investissements pour faire de ce corridor un véritable catalyseur d'échanges en Afrique de l'Ouest.