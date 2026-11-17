Les nommés M. I. Mbacké et A. Guèye ont conduit, le 16 novembre, vers 8 heures, Ndiaga Fall, âgé de 38 ans, au commissariat de HLM-Biscuiterie (Dakar). Marchand ambulant domicilié à la Cité Port, il est soupçonné d'attentat à la pudeur et de voies de fait.
Selon les plaignants, l'homme aurait exhibé ses parties intimes devant des jeunes filles d'environ 17 ans, alors qu'elles se rendaient à l'école. Il les aurait également menacées.
La scène aurait provoqué la colère des riverains, qui s'en seraient pris à lui. Les policiers sont intervenus pour le soustraire au lynchage. Blessé, notamment au nez, il a été évacué au centre de santé des HLM pour y recevoir des soins.
Entendu à son retour de l'hôpital, Ndiaga Fall a reconnu les faits. « Normalouma » (je ne suis pas normal), aurait-il déclaré, affirmant souffrir d'un trouble qui le pousserait régulièrement à adopter ce comportement.
Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, selon Libération.
Selon les plaignants, l'homme aurait exhibé ses parties intimes devant des jeunes filles d'environ 17 ans, alors qu'elles se rendaient à l'école. Il les aurait également menacées.
La scène aurait provoqué la colère des riverains, qui s'en seraient pris à lui. Les policiers sont intervenus pour le soustraire au lynchage. Blessé, notamment au nez, il a été évacué au centre de santé des HLM pour y recevoir des soins.
Entendu à son retour de l'hôpital, Ndiaga Fall a reconnu les faits. « Normalouma » (je ne suis pas normal), aurait-il déclaré, affirmant souffrir d'un trouble qui le pousserait régulièrement à adopter ce comportement.
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