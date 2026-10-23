​HLM-Biscuiterie : un homme de 53 ans interpellé pour des faits présumés de viol et d’inceste sur sa nièce

Le commissariat de HLM-Biscuiterie a ouvert une enquête à la suite d’une plainte déposée par A.A.C., âgée de 25 ans, contre son oncle et ancien tuteur, Georges Fernandez Lopez. La plaignante lui reproche des faits présumés de viol et d’inceste qui se seraient déroulés entre 2021 et 2025, période durant laquelle elle vivait au domicile de son oncle.



D’après Libération, Georges Fernandez Lopez avait l’habitude de se rendre dans la chambre de la jeune femme pendant la nuit pour entretenir des rapports sexuels avec elle contre son gré. Âgé de 53 ans, l’homme exerce la profession de convoyeur et réside aux HLM. Il a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire.



Lors de son interrogatoire, Georges Fernandez Lopez aurait reconnu avoir eu des rapports sexuels avec sa nièce, tout en affirmant que celle-ci était consentante. À l’issue de son audition, il a été placé en garde à vue pour les faits présumés de viol et d’inceste. L’enquête se poursuit.