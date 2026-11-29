Le président du Regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Oumra du Sénégal (RENOPHUS), Cheikh Bamba Dioum, a invité l’État à revoir le coût du transport aérien proposé par Air Sénégal pour le pèlerinage à La Mecque et à autoriser les voyagistes privés à recourir à d’autres compagnies. Il a fait remarquer que le package de la compagnie nationale « est passé de 1 500 000 à 1 550 000 francs CFA, alors qu’en temps normal, vous payez 800 000 francs CFA pour aller à La Mecque ».



S’exprimant lors du forum des voyagistes privés du Hajj, organisé autour du thème « Actualités du Hajj et changement de cap », il a expliqué que les organisateurs privés sont confrontés à une « grande équation », après avoir commencé depuis deux mois les inscriptions des pèlerins sur la base de tarifs compris entre 5,2 et 5,5 millions de francs CFA pour le package classique.



Selon lui, cette situation s’est compliquée avec les changements intervenus en Arabie saoudite au cours des vingt derniers jours, qui ont entraîné une augmentation du coût du pèlerinage : « Si l’Arabie saoudite augmente ses coûts et que le Sénégal augmente également les siens, nous sommes devant une équation que nous n’arrivons pas à résoudre. Nous demandons donc à l’État de nous autoriser à aller vers d’autres compagnies moins chères ».



Le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, le général de division Mamadou Gaye, a dit partager les préoccupations des voyagistes privés concernant le niveau des tarifs pratiqués au Sénégal, comparativement à ceux d’autres pays.



Il a toutefois indiqué que des discussions sont en cours avec les autorités saoudiennes en vue de ramener le coût du package du Hajj à « des proportions raisonnables », afin de permettre au plus grand nombre de Sénégalais d’accomplir ce cinquième pilier de l’islam sans supporter des dépenses excessives.



Le général Gaye a par ailleurs rappelé que l’Arabie saoudite a engagé une réforme structurelle de la gouvernance du Hajj, articulée autour de plusieurs axes qui modifient les modalités de préparation et d’organisation du pèlerinage. Il a évoqué la « digitalisation intégrale » des opérations à travers la plateforme électronique Massar Nusuk, ainsi que la privatisation et la libéralisation de l’organisation du pèlerinage, avec l’évolution vers les formules Hajj direct et Hajj fusion.



Il a également insisté sur l’anticipation, notant que « le Hajj commence à la fin du Hajj », et sur le durcissement des conditions médicales d’aptitude, les autorités saoudiennes exigeant désormais que « les pèlerins arrivant sur leur territoire soient exempts de la douzaine de maladies contre-indiquées pour l’accomplissement du Hajj ».



Pour adapter l’organisation nationale à ces changements, il a mentionné la déconcentration des opérations avec la mise en place de guichets uniques régionaux à Louga, Saint-Louis, Diourbel, Tambacounda et Kaolack, ainsi que l’ouverture envisagée d’une école du pèlerinage.