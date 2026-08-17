​Hausse du carburant : Abdou Karim Sall interpelle le président et annonce son refus de voter la modification de l’article 37

Lors de l’examen, ce lundi, de la proposition de loi n° 33/2026 portant modification de l’article 37 de la Constitution, le député Abdou Karim Sall a annoncé qu’il ne voterait pas le texte, tout en alertant sur les conséquences de la hausse du prix du carburant.
S’adressant au président de séance, le parlementaire a regretté l’absence de l’ancien Premier ministre, à qui il souhaitait transmettre un message. Selon lui, le problème laissé en suspens par les autorités a «explosé» samedi avec l’augmentation du prix du carburant.
« Cela a causé beaucoup de dégâts. Les transporteurs ainsi que les usagers des véhicules se plaignent jusqu’à présent », a déclaré Abdou Karim Sall.
Le député a ensuite directement interpellé le Garde des Sceaux, ministre en charge des Relations avec les Institutions, pour lui faire part de son opposition à la proposition de loi.
« Je ne voterai pas cette proposition de loi pour la simple et bonne raison que c'est une proposition de loi qui vise à régler des comptes politiques », a-t-il affirmé, estimant qu’il est « dommage que l’Assemblée soit utilisée à des fins de règlement de comptes politiques ».
Abdou Karim Sall a par ailleurs demandé au ministre de transmettre un message au président de la République. « Dites-lui qu'il réveille notre pays, qu'il réveille ce carcan dans lequel cette Assemblée nationale a enfermé les Sénégalais », a-t-il lancé.
S’adressant au président de séance, le parlementaire a regretté l’absence de l’ancien Premier ministre, à qui il souhaitait transmettre un message. Selon lui, le problème laissé en suspens par les autorités a «explosé» samedi avec l’augmentation du prix du carburant.
« Cela a causé beaucoup de dégâts. Les transporteurs ainsi que les usagers des véhicules se plaignent jusqu’à présent », a déclaré Abdou Karim Sall.
Le député a ensuite directement interpellé le Garde des Sceaux, ministre en charge des Relations avec les Institutions, pour lui faire part de son opposition à la proposition de loi.
« Je ne voterai pas cette proposition de loi pour la simple et bonne raison que c'est une proposition de loi qui vise à régler des comptes politiques », a-t-il affirmé, estimant qu’il est « dommage que l’Assemblée soit utilisée à des fins de règlement de comptes politiques ».
Abdou Karim Sall a par ailleurs demandé au ministre de transmettre un message au président de la République. « Dites-lui qu'il réveille notre pays, qu'il réveille ce carcan dans lequel cette Assemblée nationale a enfermé les Sénégalais », a-t-il lancé.
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