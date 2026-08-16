​Hausse du prix du carburant : La République des Valeurs dénonce un « pilotage à vue »

La République des valeurs de Thierno Alassane Sall n’est pas surprise par la hausse des prix du carburant. Le parti estime toutefois que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte les difficultés économiques auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Son porte-parole, Dr Samba Faye, dénonce notamment les préoccupations politiques du régime en perspective de la présidentielle de 2029.



Intervenant sur les ondes de la RFM, Dr Samba Faye a rappelé que la hausse des prix du carburant avait été annoncée par l’ancien Premier ministre ainsi que par plusieurs membres du gouvernement. Pour lui, cette situation était donc prévisible et aurait dû conduire les autorités à prendre davantage de mesures pour renforcer l’économie nationale.



« La hausse des prix n’a rien d’étonnant puisque l’ancien Premier ministre l’avait déjà annoncée, de même que d’autres membres du gouvernement », a-t-il déclaré.



Le porte-parole de la République des valeurs regrette cependant que, pendant que les ménages font face à la hausse du coût de la vie, le pouvoir semble davantage préoccupé par les échéances politiques de 2029. Il cite notamment les opérations de massification menées, selon lui, aussi bien au sein de l’exécutif qu’à l’Assemblée nationale.



Dr Samba Faye estime également que les difficultés actuelles ne peuvent pas être imputées exclusivement à la situation au Moyen-Orient. « Puisqu’on le savait, il fallait dynamiser l’économie », soutient-il, rappelant les difficultés rencontrées récemment par des producteurs locaux pour écouler leurs récoltes.



À ses yeux, cette situation traduit un manque d’anticipation de la part des autorités. « Ce qu’on est en train de voir, franchement, c’est du pilotage à vue », déplore-t-il.



Face à cette conjoncture, la République des valeurs appelle le gouvernement à adopter des mesures d’urgence en faveur des populations. Dr Samba Faye demande notamment à l’exécutif de réduire son train de vie et de réorienter les fonds spéciaux vers le soutien aux consommateurs.



« Ce qu’on attend de ce gouvernement-là, justement maintenant, c’est de dire que oui, la situation est difficile, on va vers des lendemains compliqués, alors il faudrait que nous, gouvernement, on serre la ceinture », affirme-t-il.



Le porte-parole invite enfin le président de la République à transformer les fonds spéciaux en « fonds d’urgence » afin de soutenir les consommateurs confrontés à la hausse des prix.