​Hôpital de Matam : le personnel attend toujours ses salaires malgré la nomination d’un nouveau directeur

Depuis le décès du directeur de l’hôpital régional de Matam (nord-est), le fonctionnement de l’établissement reste perturbé. Malgré la nomination d’un nouveau directeur, le personnel peine toujours à percevoir ses salaires en raison de blocages administratifs. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale de Matam (Sutsas) interpelle les autorités et demande une accélération des procédures.



Selon Ass Thiam, secrétaire général de l’Union régionale du Sutsas de Matam, cette situation est liée à un vide juridique et à des procédures administratives qui tardent à être finalisées. « Les travailleurs sont là, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Il faut vraiment leur faciliter l'accès à leur salaire et accélérer les procédures administratives pour permettre aux nouveaux directeurs d'assurer leurs fonctions », a-t-il déclaré sur la RFM.



À Ourossogui, pour assurer la continuité du service, le ministère de la Santé a désigné le directeur de l’hôpital d’Agnam pour assurer l’intérim. Une mesure qui intervient alors que l’état de santé du directeur titulaire reste préoccupant et qu’une éventuelle évacuation sanitaire à l’étranger est envisagée.



Ces difficultés sont les conséquences d’un accident qui a coûté la vie au directeur de l’hôpital de Matam et gravement blessé son homologue de Ourossogui. Face à cette situation, le Sutsas appelle les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des établissements concernés.