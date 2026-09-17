​Horreur à Louga : Une femme tue le fils de sa coépouse et tente d'immoler ses jumeaux

Le village de Touré Fass, dans la commune de Darou Marnane à Louga, est sous le choc après l'horreur survenue mardi 15 septembre 2026 en début d'après-midi. Alors que la localité était plongée dans le calme de la sieste, Nd. F. Dieng a commis l'irréparable dans la chambre conjugale où elle s'était enfermée avec trois enfants de 3 ans : le fils de sa coépouse et ses propres jumeaux. Elle a égorgé le premier, a porté deux coups de couteau au ventre à chacun de ses jumeaux, avant de s'ouvrir elle-même l'abdomen et de mettre le feu à la pièce où gisaient les corps.



Selon L’Observateur, la mise en cause a profité de l'absence de son mari et de sa coépouse pour passer à l'acte. Armée d'un couteau, elle s'est attaquée aux enfants alors qu'ils jouaient. Après l'agression, elle s'est automutilée puis a incendié la chambre, restant à l'intérieur au milieu des flammes.



Ce sont les fumées qui se sont échappées du toit qui ont alerté les voisins. Croyant d'abord à un incendie, ils ont forcé la porte et découvert la scène d'horreur. Les victimes ont été évacuées vers le district sanitaire de Darou Marnane, puis transférées à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba. L'un des jumeaux n'a pas survécu à ses blessures peu après son arrivée, le second est dans un état critique, tout comme leur mère.



Le corps du fils de la coépouse a été déposé à la morgue. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Darou Marnane. Le mobile reste pour l'heure flou, les enquêteurs n'ayant pas encore pu entendre Nd. F. Dieng, grièvement blessée. Dans le village, des proches évoquent de possibles troubles mentaux dont elle souffrirait depuis un certain temps, une piste qui reste à confirmer.