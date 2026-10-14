​Horticulture: l’État mobilise sept milliards FCFA pour la campagne 2026-2027

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage prévoit de distribuer 3 000 tonnes de semences locales aux petits producteurs pour la saison horticole 2026-2027. Selon le directeur de l’horticulture, Cheikh Ahmet Bassirou Sané, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une subvention de 7 milliards de FCFA destinée à soutenir la production horticole.



« Pour la présente saison horticole, nous avons une subvention de 7 milliards [de FCFA]. Nous pensons que ce montant va permettre la démultiplication des semences, la production et la distribution des ressources aux petits producteurs, pour leur donner un pouvoir d’achat et contribuer ainsi à l’économie », a souligné M. Sané lors d’une cérémonie de réception de semences organisé le 13 octobre 2026 à Thiès.



Selon l’APS, des fournisseurs de semences ont été sélectionnés sur la base des performances, de la proximité avec les petits producteurs, mais aussi de la conformité administrative.



« Nous réceptionnons 96 tonnes de semences de pommes de terre, sur les 2.486 tonnes qui ont été octroyées à la société », a indiqué Aliou Wade, coordonnateur du projet de centre de stockage porté par la société SADIDAL, spécialisée dans l’importation et la distribution de produits agro-alimentaires.



Présente à cette cérémonie, la Direction de la protection des végétaux (DPV) a assuré le contrôle phytosanitaire des 96 tonnes de pomme de terre de la société SADIDAL. « Nous magnifions ce travail de contrôle, parce qu’il y a des périodes où les producteurs se plaignaient de la mauvaise qualité des semences », a soutenu Aliou Wade, coordinateur du projet du centre de stockage de la société SADIDAL.



Il a également indiqué que « le contrôle, tel qu’il est fait aujourd’hui, montre que l’État a pris le problème au sérieux, pour que des semences de qualité et rien que des semences de qualité entrent dans le pays ».



Selon Aliou Wade, la société SADIDAL a anticipé pour que ces semences de pomme de terre arrivent à temps pour être inspectées par la Direction de la protection des végétaux (DPV), réceptionnées et transférées aux producteurs à bonne date.



Il considère que le défi de la commercialisation a été réglé parce que SADIDAL a déjà signé des contrats avec les producteurs pour à terme récupérer et payer sur le champ toute leur récolte.