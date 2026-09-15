​Hydrocarbures : le Sénégal et Eni s'associent pour évaluer cinq blocs offshore

Le Sénégal et le groupe énergétique italien Eni ont signé, en marge de Gastech 2026, un Protocole d’Accord portant sur l’évaluation du potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore : SN01M, SN02M, SN03M, SN07M et SN40M.



À travers cet accord, Eni réalisera à ses frais des études préliminaires destinées à approfondir les connaissances géologiques et géophysiques de ces zones. Les travaux porteront notamment sur l’analyse des données sismiques 2D et 3D ainsi que des données de puits disponibles.



Pour le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, cette initiative traduit la volonté du gouvernement de « remettre l’exploration au cœur » de sa stratégie pétrolière et de renforcer l’attractivité du bassin sédimentaire sénégalais.



Le protocole prévoit également des échanges techniques, des ateliers spécialisés et des actions de transfert de connaissances, avec la participation de PETROSEN en qualité de partenaire technique.



Le gouvernement entend ainsi relancer l’exploration, attirer de nouveaux investissements internationaux et renforcer les capacités de PETROSEN dans la connaissance et la valorisation des ressources nationales.



Le ministère précise toutefois que cet accord ne constitue ni un contrat pétrolier ni une attribution de titre d’exploration ou d’exploitation. Toute éventuelle étape ultérieure restera soumise aux procédures et approbations prévues par la législation sénégalaise.