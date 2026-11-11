​IA et cybersécurité en Afrique subsaharienne : un déploiement rapide face à des failles persistantes

Le rapport « Global Cybersecurity Outlook 2026 » du Forum Économique Mondial met en lumière une accélération des risques en Afrique subsaharienne, marquée par une adoption rapide de l'intelligence artificielle mais aussi par de profondes vulnérabilités.



Si « 76 % des organisations de la région ont déjà mis en œuvre des outils basés sur l'IA pour atteindre leurs objectifs de cybersécurité », un fossé subsiste quant aux mesures préventives : « 45 % des organisations rapportent ne pas avoir de processus en place pour évaluer la sécurité des outils d'IA avant leur déploiement ».



La région fait face à une recrudescence des menaces criminelles, puisque « 84 % des répondants dans la région ont rapporté une augmentation des cyberfraudes et des attaques de phishing au cours de l'année passée », plaçant ces infractions en tête des préoccupations aux côtés des failles liées à l'IA.



En parallèle, le climat géopolitique pèse lourdement sur la stratégie des entreprises, avec « 71 % des entreprises de cette région ayant déclaré avoir ajusté leur stratégie de cybersécurité en raison de la volatilité géopolitique ».



Cette exposition accrue se traduit par un niveau de préparation critique et des inquiétudes prononcées en matière de résilience. Seules 8 % des organisations en Afrique subsaharienne qualifient leur cyber résilience comme dépassant les exigences, tandis qu'environ 32 % l'évaluent comme insuffisante », affichant l'un des pires bilans régionaux du rapport.



De plus, le manque de préparation s'accompagne d'un doute national, puisque « 37 % des organisations expriment de la confiance dans la capacité de leur pays à répondre à un incident cyber majeur touchant les infrastructures critiques, tandis que 39 % déclarent explicitement ne pas être confiantes ».



Le secteur souffre d'un déficit structurel de talents et d'expertises qui freine toute tentative de mise à niveau. Le rapport souligne que « 63 % des répondants basés en Afrique subsaharienne ont rapporté que leurs organisations manquent des talents et compétences requis pour atteindre leurs objectifs actuels de cybersécurité », érigeant la pénurie de compétences au rang de premier obstacle à la résilience numérique.