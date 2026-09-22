​IA et équité : La Fondation Gates exhorte le monde à agir dès aujourd'hui

Le Rapport Goalkeepers 2026 de la Fondation Gates, intitulé « IA et équité : L’urgence d’un choix », lance un cri d’alarme et d’espoir face au développement fulgurant de l’intelligence artificielle.



Selon ce rapport, l’IA s’impose comme « un puissant facteur de réduction des inégalités ou, au contraire, un catalyseur de leur exacerbation ». Les auteurs rappellent qu’il ne s’agit nullement d’une simple « prédiction à long terme », mais bien d’« une décision qui se pose dès aujourd’hui » pour orienter cette technologie vers l’intérêt général.



Le rapport souligne que sans intervention délibérée, « livrée aux forces du marché, l'IA profitera d'abord aux plus riches », creusant encore davantage les écarts d'ici 2045 à travers le monde. Les projections dressent un tableau préoccupant où des millions de personnes resteraient piégées dans l'extrême pauvreté et les privations sanitaires ou éducatives.



Face à ce risque, la Fondation plaide pour un changement de paradigme radical : « conçue pour les travailleurs sur le terrain, elle peut profiter à toutes et à tous », en luttant activement contre les obstacles géographiques, linguistiques et socio-économiques.



La fondation démontre que des solutions concrètes existent déjà pour mettre l'IA au service de l'équité mondiale. Qu'il s'agisse de « l'AI Consult » qui assiste les cliniciens au Kenya, d'outils d'apprentissage innovants en Sierra Leone et aux États-Unis, ou de plateformes d'aide agricole en Inde, ces initiatives prouvent que « faire en sorte que l'IA serve aux personnes et aux régions où son impact pourrait être le plus grand n'est pas un rêve inaccessible, c'est à portée de main ».

