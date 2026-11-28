Au total 115 jeunes candidats à l'émigration irrégulière vers l'Espagne, originaires notamment de Yène, Toubab Dialaw, Kaolack et Ndiagne, sont bloqués depuis cinq jours à Dakhla, au Maroc, selon RFM. Sans chaussures ni vêtements, ils font face à des conditions jugées très précaires après la traversée.



Face à cette situation, le président du parti Sema Siggil Sénégal, Amadou Ahmed Ndir, interpelle les autorités sénégalaises afin qu'elles portent assistance à ces jeunes et facilitent leur retour rapide au Sénégal. Il souligne que « les jeunes gens n'ont pas beaucoup d'affaires » et qu'ils se trouvent « dans une situation assez difficile », appelant à ce que son « appel sera entendu ».



Par ailleurs, Amadou Ahmed Ndir met en garde la jeunesse sénégalaise contre les dangers croissants de la traversée à l'approche du mois de décembre.



Selon lui, « les mers sont un peu agitées » et « il est devenu beaucoup plus risqué de traverser l'océan », d'autant que « les mers sont froides » et que « le danger naturellement devient de plus en plus grand ».