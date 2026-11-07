​Immigration irrégulière : une traversée vers l’Espagne vire au drame à Tébène 2

Quatre personnes présumées candidates à l’émigration irrégulière ont perdu la vie après le chavirement de leur pirogue à Tébène 2, dans la commune de Tchépe, département de Kébémer, région de Louga. Les corps ont été retrouvés vendredi sur la côte. Plusieurs rescapés ont pris la fuite après le drame, selon la RFM.



D’après le témoignage de l’un des survivants rapporté par la radio, l’embarcation avait quitté Saint-Louis trois jours auparavant, avec pour destination l’Espagne. Les passagers auraient rencontré d’importantes difficultés en pleine mer, notamment en raison d’un manque de moyens logistiques, avant d’échouer sur la côte de Tébène 2.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils ont récupéré les quatre corps avant de les acheminer à l’hôpital régional Amadou Sakhir-Mbaye de Louga. Le maire de Tchépe et plusieurs autorités locales ont également effectué le déplacement pour constater les faits.



Ce nouveau drame est survenu dans un contexte marqué par la multiplication des départs et des incidents liés à l’émigration irrégulière au large des côtes de la région de Louga.