​Importation de véhicules d’occasion : les voitures de 2016 bientôt interdites après le 31 décembre 2026

La Direction générale des Douanes appelle les importateurs à la vigilance concernant les véhicules d’occasion datant de 2016. Leur limite d’âge de dix ans arrive à échéance le 31 décembre 2026, conformément au décret n° 2025-1752 du 24 octobre 2025.



Dans un communiqué adressé aux importateurs, la Direction générale des Douanes rappelle que la limite d’âge autorisée pour les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers est désormais fixée à dix ans.



Ainsi, les véhicules de l’année 2016 sont particulièrement concernés par cette mesure. La Douane invite les importateurs à tenir compte de l’échéance du 31 décembre 2026 avant tout achat ou expédition.



Elle souligne également que le transport maritime peut prendre entre deux et trois mois, voire davantage. Un véhicule expédié prochainement pourrait donc arriver au Sénégal après cette date et ne plus être conforme à la réglementation en vigueur.



La Direction générale des Douanes précise par ailleurs que le décret de 2025 ne prévoit pas de disposition transitoire garantissant automatiquement l’importation des véhicules expédiés avant cette échéance, mais arrivés après le 31 décembre 2026.



Une autorisation exceptionnelle de l’Administration des Douanes reste toutefois possible, conformément à l’avis aux usagers n° 03561 du 3 novembre 2026.



Face à cette situation, les importateurs sont invités à prendre leurs précautions afin d’éviter les blocages, les frais supplémentaires et les éventuels contentieux douaniers.



La Douane recommande ainsi de ne procéder à aucune expédition sans s’être préalablement assuré de la conformité du véhicule aux règles d’importation en vigueur.