​Inclusion financière : le Sénégal compte 150 points de services pour 10.000 adultes en 2025 (BCEAO)

Le Sénégal confirme son statut de pays avancé en matière d'inclusion financière dans l'UEMOA. Selon le rapport sur l'évolution des indicateurs de suivi de l'inclusion financière au titre de l'année 2025, rendu public le 20 octobre 2026 par la BCEAO, le pays enregistre un indice synthétique de 0,651. Un niveau supérieur à la moyenne de l'Union, fixée à 0,616.



Le document relève une dynamique positive sur la période récente. L'accès aux services financiers s'est nettement amélioré. Le Sénégal compte désormais 150 points de service pour 10 000 adultes et 905 points pour 1 000 km². L'essentiel du réseau est porté par la monnaie électronique, qui représente à elle seule 147,11 points pour 10 000 adultes.



Bancarisation, microfinance et monnaie électronique en hausse



Sur le plan de l'utilisation, les indicateurs sont également orientés à la hausse. Le taux de bancarisation stricte s'établit à 27,42% en 2025. La bancarisation élargie, elle, atteint 67,13%. Elle dépasse de 16,56 points la moyenne UEMOA, qui est de 50,57%.



La microfinance reste très présente. Au Sénégal, 39,71% des adultes y ont recours, contre une moyenne régionale de 23,71%. Même tendance pour la monnaie électronique. Son taux d'utilisation s'élève à 66,29% au Sénégal, au-dessus de la moyenne de l'Union de 60,27%.



Au total, le taux global d'utilisation des services financiers ressort à 102,73% sur la base des comptes actifs. Une fois corrigé de la multibancarité, il s'établit à 88,04%. C'est nettement au-dessus du niveau de l'UEMOA, qui est de 76,06%.



Depuis 2015, la progression est marquée. L'indice synthétique est passé de 0,430 à 0,651, avec une hausse presque continue depuis 2020. La bancarisation élargie est passée de 43,35% à 67,13%. La BCEAO note que "l'usage de la monnaie électronique a fortement progressé, de 17,83% à 66,29%. L'usage global corrigé de la multibancarité est passé de 52,43% à 88,04%, montrant une diffusion substantielle des services financiers auprès des adultes".