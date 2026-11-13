​Inde : Des ressortissants sénégalais, nigérians et ghanéens au cœur d'une vaste enquête sur le trafic de drogue

La Direction du renseignement des recettes (DRI) indienne a interpellé « neuf ressortissants étrangers » originaires du Nigéria, du Ghana et du Sénégal en situation irrégulière dans l'État du Madhya Pradesh.



Selon le site indien Free Press Journal ces interpellations, menées dans le cadre de « quatre affaires distinctes », mettent en lumière l'utilisation de cet État comme un corridor stratégique par les réseaux de trafic de stupéfiants.



Parmi les affaires rapportées figurent l'arrestation de trois voyageuses nigérianes à Bhopal, l'interpellation d'une ressortissante ghanéenne en possession de cocaïne, ainsi que l'interception « d'un Sénégalais de 30 ans entré en Inde via le Népal sans visa valide ».



Les enquêteurs soulignent également une opération conjointe précédente avec le Bureau central des stupéfiants (CBN) qui avait permis de saisir « 8,6 kg de méthamphétamine, d'une valeur de 71 millions de roupies », illustrant le lien direct entre l'immigration clandestine et le trafic de drogues de synthèse.



D'après les sources du renseignement, ces individus partagent « un mode opératoire distinct » : la plupart entrent légalement en Inde avec des visas d'étudiant ou médicaux avant d'y résider illégalement pendant des années.



Pour échapper aux contrôles le long des axes ferroviaires et routiers desservant des métropoles comme Mumbai ou Bengaluru, « ils transportent rarement de passeport physique » et se contentent de présenter « des copies numériques floues et illisibles sur leur téléphone portable ».