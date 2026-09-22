​Indépendance du Mali : Assimi Goïta réaffirme la souveraineté du pays, salué par Washington

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Mali, les États-Unis ont salué « leur partenariat de longue date avec le Mali » et exprimé leur souhait de renforcer les liens bilatéraux, comme l'a souligné le secrétaire d'État Marco Rubio.



Washington a ainsi mis en avant des « opportunités concrètes pour développer les échanges commerciaux et les investissements », précisant que « les entreprises américaines sont désireuses d'explorer des partenariats » pour valoriser les ressources maliennes.



Face aux défis sécuritaires, les États-Unis ont tenu à saluer les efforts du pays « pour lutter contre les menaces que représentent les organisations terroristes pour le Mali et la région ». Dans son message à la nation, le Président de la Transition, le Général d'armée Assimi Goïta, a réaffirmé la détermination à « défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et ses intérêts nationaux », tout en précisant que le pays reste « ouvert au dialogue et à la réconciliation, tout en maintenant sa détermination à combattre les groupes armés terroristes ».



Sur le plan diplomatique et stratégique, le Chef suprême des Armées a mis en avant une stratégie militaire reposant sur « la proactivité des Forces de défense et de sécurité, les réformes structurelles, le renforcement des capacités et la coopération avec les pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES) ».



Le Général Goïta a rappelé la volonté de préserver « ses choix souverains et ses intérêts supérieurs » tout en misant sur « la mobilisation des ressources internes comme levier du développement national ».