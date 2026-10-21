​Indice de pauvreté 2026 : l'Afrique subsaharienne reste l'épicentre mondial des privations extrêmes

L'Afrique subsaharienne demeure la région la plus touchée par la pauvreté multidimensionnelle dans le monde, affichant une « incidence globale de 51,4 % » et abritant « 616 millions de personnes » pauvres, soit plus de la moitié du total mondial.



Selon les données de « l’Indice de pauvreté multidimensionnelle mondial 2026 », cette situation reflète une concentration de souffrances humaines sans équivalent sur la planète, dépassant l'ensemble des autres régions réunies.



La situation des mineurs y est particulièrement alarmante, la région regroupant « 355 millions d'enfants pauvres », ce qui représente plus de la moitié (57,7 %) de sa population pauvre. Les auteurs du document précisent que « les enfants portent un fardeau de pauvreté plus lourd » dans toutes les régions, l'Afrique subsaharienne détenant le triste record absolu de cette précarité infantile.



Le rapport souligne que 18 des 21 pays mondiaux où l'incidence de la pauvreté dépasse 50 % se situent dans cette zone. Cette catégorie englobe les cinq nations les plus touchées au niveau international, à savoir « le Tchad, la République centrafricaine, le Niger, le Burundi et l'Éthiopie », où les populations font face à des cumuls de privations extrêmes.



Les privations matérielles y atteignent une ampleur critique, notamment en matière de combustibles solides avec « environ un milliard » de personnes concernées à l'échelle mondiale, dont une grande partie réside dans cette région.

De plus, l'Afrique subsaharienne concentre « 81,2 % » des pauvres manquant d'électricité et « 70,7 % » de ceux privés d'eau potable.



Le rapport indique que les privations liées au niveau de vie comptent pour « environ la moitié de la valeur globale de l'IPM de la région ». Face à ces défis structurels, la persistance de ces inégalités géographiques et démographiques rappelle l'urgence de cibler les politiques publiques pour ne pas laisser les populations rurales et les plus jeunes en marge du développement.