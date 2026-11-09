​Inflation à 1,9 % et pétrole à +48,7 % : la pression des cours mondiaux s'intensifie dans l'UEMOA

Selon le dernier Bulletin mensuel des statistiques de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le taux d'inflation en glissement annuel dans la zone UEMOA s'est établi à 1,9% en septembre 2026, marquant une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport au mois d'août (1,3%).



L'inflation sous-jacente s'est également accrue pour atteindre 1,2%.Cette poussée est principalement portée par l'accélération des prix des « Transports » (+5,8%), des « Produits alimentaires » (+2,2%) et du « Logement » (+1,0%).



Cette dynamique interne s'inscrit dans un contexte international sous tension, marqué par une envolée de 48,7% des cours mondiaux du pétrole brut en glissement annuel, alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.



Parallèlement, l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union a grimpé de 29,1%, tiré par le renchérissement du blé (+41,3%), du riz (+38,9%), de l'huile (+23,8%) et du sucre (+16,8%). À l'exportation, les gains enregistrés sur le caoutchouc (+33,0%), le coton (+27,2%) et l'or (+17,8%) ont été partiellement neutralisés par le repli du café (-23,7%) et du cacao (-15,8%).



Face à ces pressions, l'institut d'émission a opté pour la stabilité monétaire en maintenant le statu quo sur ses taux directeurs.



Le taux minimum d'injection de liquidités et celui du guichet de prêt marginal sont ainsi demeurés inchangés à 3,00% et 5,00%, des niveaux en vigueur depuis le 16 mars 2026.



En parallèle, les refinancements accordés sur le marché monétaire ont connu un léger recul de 0,4%, totalisant 6.697,3 milliards FCFA au cours du mois sous revue.



Sur le marché interbancaire, l'activité a affiché un regain de dynamisme avec une hausse de 12,6% du volume des échanges.



Le volume moyen hebdomadaire des opérations s'est hissé à 946,8 milliards FCFA, tandis que le taux d'intérêt moyen de référence sur le compartiment à une semaine a progressé pour s'établir à 3,73% en septembre, contre 3,66% un mois plus tôt.