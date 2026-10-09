​Infrastructures, données, compétences : les vrais défis de l'intelligence artificielle en Afrique

Dans un nouveau rapport consacré à l'Afrique subsaharienne, la Banque mondiale souligne que pour transformer le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) en véritable levier de développement, « des actions stratégiques s’imposent dans six domaines prioritaires ».



L'institution financière appelle ainsi les États à dépasser le stade des simples expérimentations pour industrialiser des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales et adossées à des données probantes.



Parmi les principaux axes d'intervention, l'institution insiste sur la nécessité de « réduire la fracture numérique et d'élargir l'accès » pour les communautés mal desservies, tout en renforçant les fondements institutionnels et l'infrastructure publique numérique (identités numériques, registres et données en langues locales).



La Banque mondiale rappelle en outre que le développement d'une IA de pointe doit rester « un objectif sélectif et à long terme », prônant plutôt le pragmatisme et le partage régional des capacités de calcul.



Pour réussir cette transition, le secteur privé a un rôle clé à jouer en apportant investissements et expertise, tandis que les pouvoirs publics doivent agir en « catalyseurs » pour réduire les risques financiers. L'organisation souligne que « l'évolutivité » des projets dépend avant tout « d'un problème de prestation de services clairement défini » et d'un modèle capable de financer durablement le fonctionnement de ces outils innovants.



Le rapport met en avant la coopération régionale comme solution incontournable pour « surmonter les contraintes d’échelle grâce à la mise en commun d’infrastructures ». Il ressort que le succès de l'IA sur le continent ne reposera pas sur sa complexité technique, mais sur « la solidité des écosystèmes, des institutions et des capacités » capables de soutenir son déploiement au service des populations.