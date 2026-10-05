​Inondations : Le gouvernement au défi de transformer ses promesses en actions concrètes

Dimanche, de fortes intempéries ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs localités du pays, rappelant la vulnérabilité récurrente de nos territoires face aux aléas climatiques et plongeant de nombreuses familles dans le désarroi.



Cette situation dramatique remet en lumière la dure réalité vécue par une frange importante de la population, illustrant parfaitement les préoccupations exprimées par le chef du gouvernement, Al-Aminou Lo. Dans sa Déclaration de politique générale (DPG), le Premier ministre dressait un tableau poignant des difficultés quotidiennes des citoyens, évoquant sans détour la détresse de « ceux qui pataugent et cuisinent ou dorment dans des maisons inondées ».



Face à l'urgence de cette crise et à l'exposition croissante du pays aux risques climatiques, caractérisée par un environnement semi-aride, la hausse des températures et l'élévation du niveau de la mer, le gouvernement érige la résilience environnementale en impératif absolu.



Le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé avec force lors de son discours programmatique en soulignant que « rien de durable ne se fera sans la maîtrise des risques climatiques ». Pour faire face à ces urgences, l'État entend s'appuyer sur une coordination renforcée des services opérationnels de terrain, actant que « le génie militaire, la protection civile et les sapeurs-pompiers contribueront davantage aux secours, à la lutte contre les inondations et aux grands travaux d’intérêt public ».



Au-delà des interventions d'urgence de ces derniers jours, l'exécutif inscrit sa réponse dans une vision structurelle à long terme pour prémunir durablement les populations contre de pareils sinistres. Cela passe nécessairement par la modernisation des infrastructures de base et une nette amélioration du cadre de vie, notamment dans les zones urbaines et périurbaines exposées.



C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a pris l'engagement d'accroître les investissements dans l'infrastructure sanitaire et environnementale, en prévoyant de faire passer la part de l'assainissement urbain géré de manière sécurisée de 40 % à 60 %, « parallèlement au renforcement de la résilience face aux inondations ».