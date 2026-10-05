​Inondations à Dakar : Sen’Eau promet un retour progressif de l’eau entre cet après-midi et la soirée

Les fortes pluies enregistrées ces dernières heures à Dakar ont perturbé le fonctionnement de certaines installations de la Sen-Eau. La distribution d’eau devrait progressivement reprendre dans plusieurs zones touchées par les perturbations entre cet après-midi et la soirée.



Selon Souleymane Camara, directeur des territoires et des opérations de Sen’Eau, les équipes sont déjà mobilisées pour rétablir le service. « Nous sommes en train d’intervenir au moment où je vous parle. Nous sommes en train de pomper », a déclaré le responsable de Sen’Eau sur les ondes de la Rfm.



Il a aussi expliqué que les installations concernées avaient été arrêtées « préventivement » afin d’éviter des dégâts plus importants. « Ce sont des équipements qui ont été arrêtés. Les installations ont été arrêtées, mais nous n’avons pas attendu d’être à l’arrêt. Nous avons fait un arrêt préventif », a-t-il précisé.



La reprise nécessitera toutefois plusieurs opérations techniques, notamment sur les équipements électriques et électromécaniques, selon lui. « Après, ce qu’il faudrait faire, ce sont les entretiens nécessaires, notamment sur les installations électriques et électromécaniques, pour pouvoir redémarrer une partie des installations », a expliqué Souleymane Camara.



Pour la remise en service progressive de l’eau, il a indiqué qu’« une partie va revenir dans l’après-midi, en fin d’après-midi, et pour les autres équipements, probablement vers la soirée ».



Souleymane Camara a par ailleurs, souligné qu’en attendant le rétablissement complet, Sen’Eau tente de déployer des solutions alternatives pour répondre aux besoins des populations. « Nous essayons de déployer des systèmes. Je dis bien que nous essayons, parce que c’est relativement difficile actuellement avec la circulation à Dakar », a-t-il soutenu.



D’après lui, les équipes bénéficient également de l’appui des sapeurs-pompiers et des gendarmes pour faciliter leurs déplacements et leurs interventions dans les zones affectées. « Nous vous en excusons, donc en attendant, nous essayons de déployer des systèmes, je dis bien nous essayons, parce que c'est relativement difficile actuellement, avec la circulation sur Dakar », a-t-il avancé.