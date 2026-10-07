​Inondations à Dakar : le Fonds de solidarité déployé pour appuyer les sinistrés

Face aux inondations qui ont frappé Dakar le week-end dernier, l'Etat a activé son dispositif d'assistance. Le Fonds de solidarité nationale vient en appui aux sinistrés. Le mécanisme est en cours. La Direction des solidarités travaille avec les autorités administratives pour identifier les familles impactées.



L'aide se fera en deux temps. D'abord des kits alimentaires, ensuite une assistance financière en espèces. Le directeur de la solidarité, Baidy Niang, a détaillé le processus sur RFM. « Dès que les inondations ont commencé, nous avons déclenché le processus de réponse », a-t-il expliqué, rappelant qu'ils sont « sous l'autorité de madame la ministre de la Famille et sous l'autorité du Premier ministre ».



Selon lui, une délégation s'est rendue, le 6 octobre 2026, dans le département de Dakar. « Nous avons présenté au nom de l'Etat notre soutien moral et financier aux familles éplorées », a-t-il déclaré.



L'identification est la condition préalable. Sur ce, les services de l'Etat ont mobilisé les sapeurs-pompiers et le service d'hygiène qui sont sur le terrain. « Dès qu'on aura fini de les identifier, nous allons mettre en œuvre le processus d'appui. Il faut nécessairement que le travail d'identification se fasse avant », a-t-il précisé.



Le déploiement doit toucher l'ensemble des familles recensées au niveau national, selon la Direction.