​Inondations à Grand-Yoff : un immeuble vétuste s'effondre à Makka II et fait un mort

A Dakar, suite aux fortes pluies qui se sont abattues le 4 octobre, plusieurs routes de Grand-Yoff sont restées impraticables pendant des heures et de nombreuses concessions ont été envahies par les eaux. Au quartier Arafat, un mur s'est effondré, faisant deux blessés légers évacués à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, selon les informations de Libération. Au quartier Lang Sarr, des jeunes ont tenté de bloquer le tracé du BRT à hauteur de Hyacinthe Thiandoum pour dénoncer une canalisation bouchée, avant d'être ramenés à la raison grâce à la médiation du dispositif d'intervention, qui les a invités à saisir les services compétents.



Un bilan d'un mort et quatre blessés



Même le commissariat de Grand-Yoff n'a pas été épargné, avec son rez-de-chaussée inondé. L'intervention rapide des policiers a permis de limiter la montée des eaux et la situation est revenue à la normale après le fonctionnement de la canalisation. Dans la nuit, juste après l'arrêt de la pluie, un bâtiment vétuste occupé par des locataires s'est effondré au quartier Makka II. Le drame a coûté la vie à une femme de 84 ans et fait deux blessés légers de 65 et 44 ans, pris en charge par les sapeurs-pompiers, tandis que le corps sans vie a été déposé à la morgue.



Au total, les pluies torrentielles de dimanche ont fait un mort et quatre blessés dans le secteur, sans compter d'importants dégâts matériels. Selon les témoignages, les occupants les plus jeunes ont réussi à s'extraire des décombres, contrairement à la victime du troisième âge qui n'a pas eu la force de se sauver.