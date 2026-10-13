​Inondations, alimentation et cancer : les mesures d'urgence du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô

Réuni exceptionnellement, ce mardi, en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement a placé la gestion des crises climatiques au cœur de ses priorités.



Face aux récents sinistres constatés dans le pays, le Premier ministre Al Ahminou Lo a instruit ses ministres de veiller d'urgence à la « restauration rapide de bonnes conditions de vie et d’hygiène dans les zones touchées notamment à Dakar, à la fourniture de vivres et de matériels de première nécessité ainsi qu’au relogement provisoire des populations dans le besoin ».



Pour pérenniser ces actions, l'exécutif prévoit la création rapide d'un groupe multisectoriel ainsi qu'un comité dédié à la gouvernance des crises.



Sur le plan de la souveraineté alimentaire et de la santé publique, les autorités entendent apporter des réponses concrètes aux défis actuels.



Une réunion interministérielle est ainsi convoquée début novembre pour évaluer la sécurité alimentaire, fragilisée par un « profil déficitaire de l’hivernage dans certaines zones et des pertes de récoltes dues aux inondations dans d’autres zones du pays ».



Parallèlement, l'accent est mis sur la santé de la femme avec la révision programmée du Plan national de lutte contre le cancer d'ici la fin de l'année, doublée d'un enrôlement prioritaire des malades démunis par l'Agence de la Couverture sanitaire universelle.

Ce tour d'horizon ministériel s'est conclu sur un volet dédié à la rigueur administrative et au suivi de l'action gouvernementale.



La Primature a en effet profité de cette session pour informer le Conseil du lancement effectif des « travaux de revue du dispositif de contrôle interne au sein des ministères », confirmant ainsi sa volonté d'optimiser le fonctionnement des services de l'État.