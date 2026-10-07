​Inondations: un sexagénaire meurt électrocuté, un charretier arrêté après la noyade de son cheval

Le bilan des inondations s’est alourdit en banlieue dakaroise. Un homme de 69 ans a perdu la vie, mardi 6 octobre, après avoir été électrocuté alors qu’il tentait de faire fonctionner une motopompe dans sa maison inondée.



Le drame s’est produit au quartier Modou Fall, dans la commune de Diamaguène-Sicap Mbao. Youssou Nkrumah, mécanicien et chef de famille, utilisait une motopompe électrique pour évacuer les eaux qui avaient envahi sa concession.



D’après le journal L’Observateur, alors que la pompe fonctionnait, de la fumée s’est dégagée du disjoncteur. En voulant intervenir, le sexagénaire s’est avancé dans les eaux. Un câble électrique aurait alors cédé avant de tomber dans la cour inondée, provoquant son électrocution.



Alertés, les éléments de la police de Sicap-Mbao et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Les secours ont repêché le corps de la victime, qui a été évacué vers une structure hospitalière pour les besoins de l’autopsie.



Un cheval meurt noyé à Guinaw-Rails



Un autre incident s’est produit aussi à Guinaw-Rails, dans le quartier Issa Mbengue. Un cheval est mort noyé dans un tunnel inondé situé à proximité du commissariat de police.



Le tunnel, fermé à la circulation en raison de la montée des eaux, est devenu impraticable depuis les fortes pluies du dimanche 4 octobre. Malgré les risques, un charretier aurait tenté de le traverser avec son attelage.



Arrivé au milieu du tunnel, la charrette se serait renversée. Le conducteur aurait réussi à se mettre à l’abri, mais le cheval, retenu par son attelage, aurait été entraîné dans les eaux et se serait noyé.



Le corps de l’animal a été récupéré plusieurs heures plus tard, après la baisse du niveau des eaux. Selon des sources policières, le charretier a été interpellé par les forces de l’ordre.



Pour rappel, un bilan tragique de cinq décès liés aux intempéries a été établi à Dakar et dans les régions de l'intérieur, le 06 octobre 2026.